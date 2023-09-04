Майорова Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Майорова Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зайцева (Майорова) Татьяна

Отец ребёнка: Майоров Павел Григорьевич

Кременец, Тернопільська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Майоров Николай

Отец ребёнка: Майоров Павел Григорьевич

Кременец, Тернопільська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Майорова) Галина

Отец ребёнка: Майоров Павел Григорьевич

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