Бондаревская Евгения Васильевна
Место рождения
Дата рождения01.01.1931
Дата смерти28.05.2017
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
28.05.2017