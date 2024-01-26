Кретинина (Гурьева) Марина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1992
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гурьев Григорий Дмитриевич
Мать: Гурьева Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.03.1926
Дочь: (Кретинина) Лидия Дмитриевна
Отец ребёнка: Кретинин Дмитрий Сергеевич
Старые Карачи, Чановский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
1992
Бендеры, Муниципий Бендеры