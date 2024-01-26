Кретинина (Гурьева) Марина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кретинина (Гурьева) Марина Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1992

Пол

Женский

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гурьев Григорий Дмитриевич

Мать: Гурьева Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кретинин Дмитрий Сергеевич

Рождение ребёнка
20.03.1926

Дочь: (Кретинина) Лидия Дмитриевна

Отец ребёнка: Кретинин Дмитрий Сергеевич

Старые Карачи, Чановский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
1992
Бендеры, Муниципий Бендеры

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