Зиятдинов Рафик Салихович
Место рождения
Дата рождения17.09.1952
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
17.09.1952
Отец: Зиятдинов Салихжан Зиятдинович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.03.1977
Дочь: Яруллина Алсу Рафиковна
Мать ребёнка: Зиятдинова Дания Нургаязовна
ФАктически родилась 3 марта 1977, но в документах по просьбе отца написали 8 марта 1977г. Так как "8 марта" это женский праздник, и это был подарок для его жены ))))
Рождение ребёнка
02.09.1978
Сын: Зиятдинов Айдар Рафикович
Мать ребёнка: Зиятдинова Дания Нургаязовна