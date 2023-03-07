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Зиятдинов Рафик Салихович

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Место рождения

Чэчэкле, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

17.09.1952

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1952

Отец: Зиятдинов Салихжан Зиятдинович

Мать: не указана

Чэчэкле, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.03.1977

Дочь: Яруллина Алсу Рафиковна

Мать ребёнка: Зиятдинова Дания Нургаязовна

Нижнекамск, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
ФАктически родилась 3 марта 1977, но в документах по просьбе отца написали 8 марта 1977г. Так как "8 марта" это женский праздник, и это был подарок для его жены ))))
Рождение ребёнка
02.09.1978

Сын: Зиятдинов Айдар Рафикович

Мать ребёнка: Зиятдинова Дания Нургаязовна

Нижнекамск, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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