Никитенков Степан (Стефан) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитенков Степан (Стефан)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1875

Отец: Никитенков ?

Мать: ?

Рождение ребёнка
1895

Сын: Никитенков Тихон Стефанович

Мать ребёнка: ?

д.Паньково Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1909

Сын: Никитенков Иван Степанович

Мать ребёнка: ?

д.Паньково Поречского уезда Смоленской губ.
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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