Никитенков Степан (Стефан)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1875
Отец: Никитенков ?
Мать: ?
Рождение ребёнка
1895
Сын: Никитенков Тихон Стефанович
Мать ребёнка: ?
д.Паньково Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1909
Сын: Никитенков Иван Степанович
Мать ребёнка: ?
д.Паньково Поречского уезда Смоленской губ.
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно