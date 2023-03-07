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Осетрова Марфа Маркова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1792

Дата смерти

После 1829

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1790 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1818

Сын: Осетров Порфирий Никитин

Отец ребёнка: Осетров Никита Яковлев

Лужбинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Осетров Семен Никитин

Отец ребёнка: Осетров Никита Яковлев

Лужбинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1823

Дочь: Анна Никитина

Отец ребёнка: Осетров Никита Яковлев

Лужбинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осетров Никита Яковлев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Лужбинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1829
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