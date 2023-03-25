Лукьянов Александр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.10.1971
Дочь: Гиматудинова Наталья Александровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лятавская Анна Александровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лукьянов Александр Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно