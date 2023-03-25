Лукьянов Александр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукьянов Александр Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Цуркан Александр Мифодьевич

Мать: Лукьянова Нина Прокофьевна

Рождение ребёнка
11.10.1971

Дочь: Гиматудинова Наталья Александровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лятавская Анна Александровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лукьянов Александр Александрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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