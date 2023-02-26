Акулина Авраамова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акулина Авраамова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 1834 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Около 1855 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1855

Отец: Авраам

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Смерть
Неизвестно
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