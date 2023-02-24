Акиров Мухаметкирей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Абульгата
Мать: Уммульгата
Рождение ребёнка
1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
02.02.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
пос. Южный с. Муратшино
Рождение ребёнка
1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно