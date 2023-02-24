Акиров Мухаметкирей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акиров Мухаметкирей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1852 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Абульгата

Мать: Уммульгата

Рождение ребёнка
1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
02.02.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

пос. Южный с. Муратшино
Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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