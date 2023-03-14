Козин Дмитрий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козин Дмитрий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

Около 1945

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козин Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козин Михаил Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Около 1945
Село Юркино Лысковского района Нижегородской области
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