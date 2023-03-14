Козин Дмитрий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1850
Дата смертиОколо 1945
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Козин Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Около 1945
Село Юркино Лысковского района Нижегородской области