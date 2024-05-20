Castillo не известно
Место рожденияCoclé, Panama
Дата рожденияОколо 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Coclé, Panama
Рождение ребёнка
Около 1900
Сын: Castillo Feliz
Мать ребёнка: Не Известно не известно
Olá, Cocle, Panama
Рождение ребёнка
03.12.1910
Дочь: Castillo Aquilina
Мать ребёнка: Не Известно не известно
Coclé, Panama
Смерть
Неизвестно