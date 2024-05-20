Castillo не известно Около 1850 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиCastillo не известно

Castillo не известно

Место рождения

Coclé, Panama

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1900 г.р.
1910 г.р.

Добавил:

АР
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Место
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Рождение
Около 1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Coclé, Panama
Рождение ребёнка
Около 1900

Сын: Castillo Feliz

Мать ребёнка: Не Известно не известно

Olá, Cocle, Panama
Рождение ребёнка
03.12.1910

Дочь: Castillo Aquilina

Мать ребёнка: Не Известно не известно

Coclé, Panama
Смерть
Неизвестно

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