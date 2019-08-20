Яхричев Николай Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яхричев Николай Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

20.08.2019

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.06.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Самара, Самара, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яхричев Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Самара, Самара, Самарская область
Смерть
20.08.2019
Самара, Самара, Самарская область
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