Крылов Александр Абрамович
Место рождения
Дата рождения24.12.1789
Дата смерти07.08.1829
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1789
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1806 по 1813
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Место жительства
С 1813 по 1820
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1820 по 1829
д. Кулыгино, Тихвинский р-н, Ленинградская обл.
Смерть
07.08.1829
д. Кулыгино, Тихвинский р-н, Ленинградская обл.