Крылов Александр Абрамович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крылов Александр Абрамович

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Место рождения

Вытегра, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

24.12.1789

Дата смерти

07.08.1829

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Вытегра, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1806 по 1813
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Место жительства
С 1813 по 1820
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1820 по 1829
д. Кулыгино, Тихвинский р-н, Ленинградская обл.
Смерть
07.08.1829
д. Кулыгино, Тихвинский р-н, Ленинградская обл.
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