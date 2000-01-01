Лобанов Владимир Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1939
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939
Отец: Петров Иван Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лобанов Александр Владимирович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Невреева Наталья Владимировна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лобанова Ольга Владимировна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно