Лобанов Владимир Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лобанов Владимир Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1939

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939

Отец: Петров Иван Николаевич

Мать: Лобанова Любовь Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лобанов Александр Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Невреева Наталья Владимировна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лобанова Ольга Владимировна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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