Кульченко Роман Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кульченко Роман Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1931

Дочь: Кульченко Нина Романовна

Мать ребёнка: Беспалова Мария Сергеевна

Рождение ребёнка
Около 1935

Сын: Кульченко Николай Романович

Мать ребёнка: Беспалова Мария Сергеевна

Смерть
Неизвестно
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