Кульченко Роман Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1931
Дочь: Кульченко Нина Романовна
Мать ребёнка: Беспалова Мария Сергеевна
Рождение ребёнка
Около 1935
Сын: Кульченко Николай Романович
Мать ребёнка: Беспалова Мария Сергеевна
Смерть
Неизвестно