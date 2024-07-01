Убиенных Григорий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Убиенных Анна Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1910
Сын: Убиенных Михаил Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Убиенных Анфиса Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Убиенных Мария Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно