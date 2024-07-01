Убиенных Григорий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУбиенных Григорий Иванович

Убиенных Григорий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Убиенных Иван Алексеевич

Мать: Убиенных Александра Федорова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Убиенных Анна Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1910

Сын: Убиенных Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1916

Дочь: Убиенных Анфиса Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Убиенных Мария Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.