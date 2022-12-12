Лысых (Калужникова) Фекла Васильевна
Место рождения
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Лысых Иван Петрович
Рождение ребёнка
1834
Сын: Лысых Федор Иванович
Отец ребёнка: Лысых Иван Петрович
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Лысых Иван Петрович
Рождение ребёнка
1844
Сын: Лысых Иван Иванович
Отец ребёнка: Лысых Иван Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лысых Иван Петрович
Смерть
Неизвестно