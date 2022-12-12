Лысых (Калужникова) Фекла Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛысых (Калужникова) Фекла Васильевна

Лысых (Калужникова) Фекла Васильевна

avatar

Место рождения

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Калужинов Василий Федорович

Мать: Калужинова Наталья Ивановна

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Лысых Михаил Иванович

Отец ребёнка: Лысых Иван Петрович

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Лысых Федор Иванович

Отец ребёнка: Лысых Иван Петрович

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Лысых Алексей Иванович

Отец ребёнка: Лысых Иван Петрович

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Лысых Иван Иванович

Отец ребёнка: Лысых Иван Петрович

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лысых Иван Петрович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close