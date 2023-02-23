Ибниаминова (Абулмехжин кызы) Магзума
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смерти17.03.1922
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1895
Сын: Ибниаминов Кагарман
Отец ребёнка: Ибниаминов Сайфетдин
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Халяпова Асия
Отец ребёнка: Ибниаминов Сайфетдин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Магфура
Отец ребёнка: Ибниаминов Сайфетдин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абулгатин Ахметсафа
Отец ребёнка: Ибниаминов Сайфетдин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ибниаминов Сайфетдин
Смерть
17.03.1922