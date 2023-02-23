Ибниаминова (Абулмехжин кызы) Магзума — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ибниаминова (Абулмехжин кызы) Магзума

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

17.03.1922

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1895

Сын: Ибниаминов Кагарман

Отец ребёнка: Ибниаминов Сайфетдин

Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Халяпова Асия

Отец ребёнка: Ибниаминов Сайфетдин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Магфура

Отец ребёнка: Ибниаминов Сайфетдин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абулгатин Ахметсафа

Отец ребёнка: Ибниаминов Сайфетдин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ибниаминов Сайфетдин

Смерть
17.03.1922
Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
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