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Рогачевъ Прокопий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.07.1909

Сын: Рогачевъ Иванъ

Мать ребёнка: Рогачева Ирина Семенова

Сидоровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.02.1914

Дочь: Рогачева Евдокия

Мать ребёнка: Рогачева Ирина Семенова

Сидоровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.06.1916

Сын: Рогачевъ Петръ

Мать ребёнка: Рогачева Ирина Семенова

Сидоровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рогачева Марья

Мать ребёнка: Рогачева Ирина Семенова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рогачевъ Иванъ

Мать ребёнка: Рогачева Ирина Семенова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рогачева Ирина Семенова

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