Рогачевъ Прокопий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.07.1909
Сын: Рогачевъ Иванъ
Мать ребёнка: Рогачева Ирина Семенова
Рождение ребёнка
04.02.1914
Дочь: Рогачева Евдокия
Мать ребёнка: Рогачева Ирина Семенова
Рождение ребёнка
25.06.1916
Сын: Рогачевъ Петръ
Мать ребёнка: Рогачева Ирина Семенова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рогачева Марья
Мать ребёнка: Рогачева Ирина Семенова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рогачевъ Иванъ
Мать ребёнка: Рогачева Ирина Семенова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рогачева Ирина Семенова