Советов Георгий Трофимов
мужской, родился 01.04.1853 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
умер 15.04.1853 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
ОтецСоветов Трофим Матвеев02.04.1813 ст. г.р.
МатьСоветова Федосья-Прасковья Николаева-Никонова1818 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1853 ст.
Крещение
04.04.1853 ст.
Смерть
15.04.1853 ст.
Похороны
18.04.1853 ст.
дер. Выселки. пом. Кистеров. крест. безфамильные. мать Прасковья Никонова.