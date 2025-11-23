Советов Георгий Трофимов 01.04.1853 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Советов Георгий Трофимов

Автор
ИЕ
Ефремов И.

мужской, родился 01.04.1853 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

умер 15.04.1853 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Отец
Советов Трофим Матвеев02.04.1813 ст. г.р.
Мать
Советова Федосья-Прасковья Николаева-Никонова1818 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1853 ст.

Отец: Советов Трофим Матвеев

Мать: Советова Федосья-Прасковья Николаева-Никонова

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

дер. Выселки. пом. Кистеров. крест. безфамильные. мать Прасковья Никонова.

Крещение
04.04.1853 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

восприемники той же дер. и г-на кр. Макар Андреянов и кр. дочь девица Анна Карпова

Смерть
15.04.1853 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

дер. Выселки. пом. Кистеров. крест. безфамильные. 2 недель от младенческой

Похороны
18.04.1853 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

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