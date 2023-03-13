Косьминский Игнатий Ефимович
Место рожденияс. Рясня Ржевского уезда
Дата рожденияПосле 01.01.1793
Дата смерти13.02.1857
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 01.01.1793
Отец: Ефим Степанович
Мать: ?
с. Рясня Ржевского уезда
Бракосочетание
31.01.1815
поручители: п.Горышина Осташковского уезда священник Петр Александров Суворов, с.Рясны Старицкого уезда дьякон Никифор Васильев, п.Ильигор Ржевского уезда Семен Васильев Фруктов
Рождение ребёнка
17.07.1827
Мать ребёнка: Косьминская Наталья Петровна
Рождение ребёнка
04.01.1830
Мать ребёнка: Косьминская Наталья Петровна
Рождение ребёнка
22.04.1837
Мать ребёнка: Косьминская Наталья Петровна
Рождение ребёнка
14.10.1839
Сын: Кузьминский Иван Игнатьевич
Мать ребёнка: Косьминская Наталья Петровна
Смерть
13.02.1857