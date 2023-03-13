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Косьминский Игнатий Ефимович

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Место рождения

с. Рясня Ржевского уезда

Дата рождения

После 01.01.1793

Дата смерти

13.02.1857

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 01.01.1793

Отец: Ефим Степанович

Мать: ?

с. Рясня Ржевского уезда
Бракосочетание
31.01.1815

Жена: Косьминская Наталья Петровна

поручители: п.Горышина Осташковского уезда священник Петр Александров Суворов, с.Рясны Старицкого уезда дьякон Никифор Васильев, п.Ильигор Ржевского уезда Семен Васильев Фруктов
Рождение ребёнка
17.07.1827

Сын: Колачев Илья Игнатьевич

Мать ребёнка: Косьминская Наталья Петровна

Рождение ребёнка
04.01.1830

Сын: Колачев Павел Игнатьевич

Мать ребёнка: Косьминская Наталья Петровна

Рождение ребёнка
22.04.1837

Сын: Колачев Егор Игнатьевич

Мать ребёнка: Косьминская Наталья Петровна

Рождение ребёнка
14.10.1839

Сын: Кузьминский Иван Игнатьевич

Мать ребёнка: Косьминская Наталья Петровна

Смерть
13.02.1857
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