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Яценко Кондрат Яковлевич

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Место рождения

Полковая Никитовка, Харківська область

Дата рождения

22.09.1909

Дата смерти

25.01.1993

Пол

Мужской

Отец

1871 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1908 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

AN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1909

Отец: Яценко Яков Дмитриевич

Мать: не указана

Полковая Никитовка, Харківська область
Бракосочетание
31.01.1927

Жена: Яценко Мария Никитична

Городнее, Харківська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Яценко Мария Никитична

Смерть
25.01.1993
Белореченск, Белореченский муниципальный район, Краснодарский край
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