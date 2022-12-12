Яценко Кондрат Яковлевич
Место рождения
Дата рождения22.09.1909
Дата смерти25.01.1993
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1909
Отец: Яценко Яков Дмитриевич
Мать: не указана
Бракосочетание
31.01.1927
Жена: Яценко Мария Никитична
Городнее, Харківська область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Яценко Мария Никитична
Смерть
25.01.1993
Белореченск, Белореченский муниципальный район, Краснодарский край