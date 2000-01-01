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Сиротина (Микрюкова) Галина Николаевна
Сиротина (Микрюкова) Галина Николаевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
07.12.1946
Пол
Женский
Отец
Микрюков Николай Иванович
Мать
Микрюкова (Рылова) Таисия Иванова
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1946
Отец:
Микрюков Николай Иванович
Мать:
Микрюкова Таисия Иванова
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