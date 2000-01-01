Сиротина (Микрюкова) Галина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сиротина (Микрюкова) Галина Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.12.1946

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1946

Отец: Микрюков Николай Иванович

Мать: Микрюкова Таисия Иванова

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