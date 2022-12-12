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Ошкин Яков Прокофьевич

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Место рождения

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

15.03.1906

Дата смерти

17.10.1991

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1908 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Военная служба
С 23.06.1941
Род войск: Автомобильные войска Воинское звание: Сержант Призван 23.06.1941 года Илекским РВК. Работал водителем грузовой машины в роте подвоза боеприпасов, запчастей и материалов на фронт. С 20.12.19... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ошкина Варвара Николаевна

Смерть
17.10.1991
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
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