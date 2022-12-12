Ошкин Яков Прокофьевич
Место рождения
Дата рождения15.03.1906
Дата смерти17.10.1991
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Военная служба
С 23.06.1941
Род войск: Автомобильные войска Воинское звание: Сержант Призван 23.06.1941 года Илекским РВК. Работал водителем грузовой машины в роте подвоза боеприпасов, запчастей и материалов на фронт. С 20.12.19... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.10.1991