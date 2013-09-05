Хадеева (Казакова) Марина Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хадеева (Казакова) Марина Юрьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.03.1973

Дата смерти

05.09.2013

Пол

Женский

Добавил:

РР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1973

Отец: Казаков Юрий Владимирович

Мать: Казакова Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
15.07.1993

Дочь: Хадеева Рената Наилевна

Отец ребёнка: Хадеев Наиль Хазимулович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рябинин Константин Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рябинин Данил Константинович

Отец ребёнка: Рябинин Константин Александрович

Смерть
05.09.2013
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