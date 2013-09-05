Хадеева (Казакова) Марина Юрьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.03.1973
Дата смерти05.09.2013
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1973
Рождение ребёнка
15.07.1993
Дочь: Хадеева Рената Наилевна
Отец ребёнка: Хадеев Наиль Хазимулович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рябинин Данил Константинович
Отец ребёнка: Рябинин Константин Александрович
Смерть
05.09.2013