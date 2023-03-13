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Азовцев Василий Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
31.10.1910

Жена: Марфа Владимировна

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
по жениху Василий Филиппович Завражин и Василий Яковлевич Чаркин, по невесте с. Лежайки мещанин Дмитрий Боголюбовский и с. Круглое Михаил Безд...?
Рождение ребёнка
25.08.1911

Дочь: Азовцева Анна Васильевна

Мать ребёнка: Марфа Владимировна

крестные Николай Андрианович Поречин и девица Анисия Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Васильевна

Мать ребёнка: Марфа Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Азовцев Николай Васильевич

Мать ребёнка: Марфа Владимировна

Смерть
Неизвестно
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