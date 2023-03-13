Азовцев Василий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
31.10.1910
Жена: Марфа Владимировна
Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
по жениху Василий Филиппович Завражин и Василий Яковлевич Чаркин, по невесте с. Лежайки мещанин Дмитрий Боголюбовский и с. Круглое Михаил Безд...?
Рождение ребёнка
25.08.1911
Дочь: Азовцева Анна Васильевна
Мать ребёнка: Марфа Владимировна
крестные Николай Андрианович Поречин и девица Анисия Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Васильевна
Мать ребёнка: Марфа Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Азовцев Николай Васильевич
Мать ребёнка: Марфа Владимировна
Смерть
Неизвестно