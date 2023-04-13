Гальцова (Подлесных) Соломония Афиногеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.11.1873
Рождение ребёнка
18.02.1876
Рождение ребёнка
09.03.1878
Рождение ребёнка
27.07.1880
Рождение ребёнка
15.03.1883
Рождение ребёнка
27.12.1885
Рождение ребёнка
20.11.1888
Рождение ребёнка
07.07.1891
Рождение ребёнка
05.06.1896
Работа или профессия
Неизвестно