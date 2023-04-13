Гальцова (Подлесных) Соломония Афиногеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гальцова (Подлесных) Соломония Афиногеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ВГ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.11.1873

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гальцов Иван Николаевич

Старый Курлак, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
18.02.1876

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гальцов Иван Николаевич

Старый Курлак, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
09.03.1878

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гальцов Иван Николаевич

Старый Курлак, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.07.1880

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гальцов Иван Николаевич

Старый Курлак, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
15.03.1883

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гальцов Иван Николаевич

Старый Курлак, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.12.1885

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гальцов Иван Николаевич

Старый Курлак, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.11.1888

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гальцов Иван Николаевич

Старый Курлак, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
07.07.1891

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гальцов Иван Николаевич

Старый Курлак, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.06.1896

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гальцов Иван Николаевич

Старый Курлак, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Работа или профессия
Неизвестно
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