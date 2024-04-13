Сандалов Сергей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сандалов Сергей Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.10.1960

Пол

Мужской

Добавил:

ЭБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1960

Отец: Сандалов Николай Васильевич

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
13.01.1984

Дочь: Сандалова Светлана Сергеевна

Мать ребёнка: Сандалова Милованова Людмила Викторовна

Рождение ребёнка
08.08.1986

Сын: Сандалов Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Сандалова Милованова Людмила Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сандалова Милованова Людмила Викторовна

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