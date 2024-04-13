Сандалов Сергей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.10.1960
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1960
Отец: Сандалов Николай Васильевич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.01.1984
Дочь: Сандалова Светлана Сергеевна
Мать ребёнка: Сандалова Милованова Людмила Викторовна
Рождение ребёнка
08.08.1986
Сын: Сандалов Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Сандалова Милованова Людмила Викторовна
Бракосочетание
Неизвестно