Зуенкова Феодосия Степанова
женский, родилась 1757
умерла Неизвестно
Супруги
Зуенко Семен Афанасьев1757 г.р.
Дети
(Зуенкова) Ефросиния Семеновна15.02.1779 г.р.
(Зуенкова) Матрона Семеновна09.11.1780 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.02.1779
Дочь: (Зуенкова) Ефросиния Семеновна
Отец ребёнка: Зуенко Семен Афанасьев
Рождение ребёнка
09.11.1780
Дочь: (Зуенкова) Матрона Семеновна
Отец ребёнка: Зуенко Семен Афанасьев
Рождение ребёнка
1782
Отец ребёнка: Зуенко Семен Афанасьев
Рождение ребёнка
03.07.1784
Дочь: (Зуенкова) Марва Семеновна
Отец ребёнка: Зуенко Семен Афанасьев
Рождение ребёнка
1789
Отец ребёнка: Зуенко Семен Афанасьев
Смерть
Неизвестно