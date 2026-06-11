Зуенкова Феодосия Степанова 1757 — найти родственников по фамилии на Familio

Зуенкова Феодосия Степанова

Автор
АЛ
Липинская А.

женский, родилась 1757

умерла Неизвестно

Супруги
Зуенко Семен Афанасьев1757 г.р.
Дети
(Зуенкова) Ефросиния Семеновна15.02.1779 г.р.
(Зуенкова) Матрона Семеновна09.11.1780 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зуенко Семен Афанасьев

Рождение ребёнка
15.02.1779

Дочь: (Зуенкова) Ефросиния Семеновна

Отец ребёнка: Зуенко Семен Афанасьев

Рождение ребёнка
09.11.1780

Дочь: (Зуенкова) Матрона Семеновна

Отец ребёнка: Зуенко Семен Афанасьев

Рождение ребёнка
1782

Сын: Зуенко Евфим Семенович

Отец ребёнка: Зуенко Семен Афанасьев

Рождение ребёнка
03.07.1784

Дочь: (Зуенкова) Марва Семеновна

Отец ребёнка: Зуенко Семен Афанасьев

Рождение ребёнка
1789

Сын: Зуенко Никифор Семенович

Отец ребёнка: Зуенко Семен Афанасьев

Смерть
Неизвестно

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