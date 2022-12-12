Девятова (Богачева) Анна Викторовна
Место рождения
Дата рождения03.12.1899
Дата смерти13.05.1984
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.10.1936
Дочь: Антипьева Нина Николаевна
Отец ребёнка: Девятов Николай Львович
Верхний Уфалей, Верхнеуфалейский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.05.1984
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область