Девятова (Богачева) Анна Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Девятова (Богачева) Анна Викторовна

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Место рождения

Тургояк, город областного подчинения Миасс, Челябинская область

Дата рождения

03.12.1899

Дата смерти

13.05.1984

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1898 г.р.

Дети

Добавил:

НЗ
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Место
Комментарий
Рождение
03.12.1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Тургояк, город областного подчинения Миасс, Челябинская область
Рождение ребёнка
12.10.1936

Дочь: Антипьева Нина Николаевна

Отец ребёнка: Девятов Николай Львович

Верхний Уфалей, Верхнеуфалейский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Девятов Николай Львович

Смерть
13.05.1984
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
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