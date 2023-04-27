Корастелев Николай Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корастелев Николай Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корастелев Андрей Николаевич

Мать ребёнка: Вислогузова Тамара Викторовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Корастелева Светлана Николаевна

Мать ребёнка: Вислогузова Тамара Викторовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коростелев Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Вислогузова Тамара Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вислогузова Тамара Викторовна

Смерть
Неизвестно

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