Воронова (Лядова) Прасковья Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1805 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805 ст.
Отец: Лядов Яков Федотович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.12.1827 ст.
Сын: Воронов Степан Емельянович
Отец ребёнка: Воронов Емельян Михайлович (Васильевич)
Рождение ребёнка
17.11.1832 ст.
Дочь: Воронова Екатерина Емельяновна
Отец ребёнка: Воронов Емельян Михайлович (Васильевич)
Рождение ребёнка
1833 ст.
Дочь: Воронова Екатерина Емельяновна
Отец ребёнка: Воронов Емельян Михайлович (Васильевич)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно