Воронова (Лядова) Прасковья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронова (Лядова) Прасковья Яковлевна

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Место рождения

Тонь, Пермский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

1805 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805 ст.

Отец: Лядов Яков Федотович

Мать: не указана

Тонь, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
08.12.1827 ст.

Сын: Воронов Степан Емельянович

Отец ребёнка: Воронов Емельян Михайлович (Васильевич)

Ельниковская, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
17.11.1832 ст.

Дочь: Воронова Екатерина Емельяновна

Отец ребёнка: Воронов Емельян Михайлович (Васильевич)

Ельниковская, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1833 ст.

Дочь: Воронова Екатерина Емельяновна

Отец ребёнка: Воронов Емельян Михайлович (Васильевич)

Ельниковская, Пермский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воронов Емельян Михайлович (Васильевич)

Смерть
Неизвестно
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