Курнеев Владимир Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.05.1934
Дата смерти26.09.1997
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1934
Отец: Курнеев Иван Петрович
Мать: Курнеева Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
04.01.1958
Рождение ребёнка
16.10.1958
Рождение ребёнка
10.12.1963
Красное
Смерть
26.09.1997
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область