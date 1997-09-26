Курнеев Владимир Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курнеев Владимир Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.05.1934

Дата смерти

26.09.1997

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

1905 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1934

Отец: Курнеев Иван Петрович

Мать: Курнеева Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
04.01.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Курнеева Таисия Александровна

Рождение ребёнка
16.10.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Курнеева Таисия Александровна

Рождение ребёнка
10.12.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Курнеева Таисия Александровна

Красное
Смерть
26.09.1997
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
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