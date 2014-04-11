Маляренко Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.01.1949
Дата смерти11.04.2014
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1949
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.12.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.12.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
11.04.2014