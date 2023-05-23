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Поворов Илья Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
комиссар
Бракосочетание
1918

Жена: Поварова (Бостельман) Любовь Анатольевна

Рождение ребёнка
1922

Сын: Поворов Анатолий Ильич

Мать ребёнка: Поварова (Бостельман) Любовь Анатольевна

Рождение ребёнка
09.09.1928

Сын: Поворов Алексей Ильич

Мать ребёнка: Поварова (Бостельман) Любовь Анатольевна

Смерть
1941

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