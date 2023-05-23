Поворов Илья Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
комиссар
Бракосочетание
1918
Рождение ребёнка
1922
Мать ребёнка: Поварова (Бостельман) Любовь Анатольевна
Рождение ребёнка
09.09.1928
Мать ребёнка: Поварова (Бостельман) Любовь Анатольевна
Смерть
1941