Погодина Валерия Леонидовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.08.1966
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1966
Отец: Погодин Леонид Николаевич
Мать: Анна Николаевна
Рождение ребёнка
23.12.1993
Дочь: Гундарова Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Гундаров Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
27.01.2003
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гундаров Александр Алексеевич