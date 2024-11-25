(Мягкова) Клавдия Николаевна
женский, родилась 29.05.1911
умерла 09.11.1989
МатьАринаНеизвестно г.р.
ОтецМягков НиколайНеизвестно г.р.
Дети
(Богачева) Раиса Ильинична23.12.1933 г.р.
Богачев Володя1938 г.р.
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Рождение
29.05.1911
Отец: Мягков Николай
Мать: Арина
Рождение ребёнка
23.12.1933
Дочь: (Богачева) Раиса Ильинична
Отец ребёнка: Богачев Илья Борисович
Россия
Рождение ребёнка
1938
Сын: Богачев Володя
Отец ребёнка: Богачев Илья Борисович
Смерть
09.11.1989
Похороны
Неизвестно
Ваганьковское кладбище