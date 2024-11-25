(Мягкова) Клавдия Николаевна 29.05.1911 — найти родственников по фамилии на Familio

(Мягкова) Клавдия Николаевна

Автор
ЮН
Нифатов Ю.

женский, родилась 29.05.1911

умерла 09.11.1989

Мать
АринаНеизвестно г.р.
Отец
Мягков НиколайНеизвестно г.р.
Дети
(Богачева) Раиса Ильинична23.12.1933 г.р.
Богачев Володя1938 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1911

Отец: Мягков Николай

Мать: Арина

Рождение ребёнка
23.12.1933

Дочь: (Богачева) Раиса Ильинична

Отец ребёнка: Богачев Илья Борисович

Россия

Рождение ребёнка
1938

Сын: Богачев Володя

Отец ребёнка: Богачев Илья Борисович

Смерть
09.11.1989

Похороны
Неизвестно
Ваганьковское кладбище

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