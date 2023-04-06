Михайлов Евгений Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлов Евгений Федорович

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Место рождения

Старые Урмары, Урмарский район, Чувашская Республика

Дата рождения

18.10.1959

Пол

Мужской

Отец

1927 г.р.

Мать

1938 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1959

Отец: Михайлов Федор Михайлович

Мать: Михайлова Анна Сидоровна

Старые Урмары, Урмарский район, Чувашская Республика
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