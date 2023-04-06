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Михайлов Евгений Федорович
Михайлов Евгений Федорович
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Место рождения
Старые Урмары
, Урмарский район, Чувашская Республика
Дата рождения
18.10.1959
Пол
Мужской
Отец
Михайлов Федор Михайлович
1927 г.р.
Мать
Михайлова Анна Сидоровна
1938 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1959
Отец:
Михайлов Федор Михайлович
Мать:
Михайлова Анна Сидоровна
Старые Урмары
, Урмарский район, Чувашская Республика
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