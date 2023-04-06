Тимофей Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТимофей Петров

Тимофей Петров

avatar

Место рождения

Константиновка, Перемышльский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Петр

Мать: не указана

Константиновка, Перемышльский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
13.02.1829

Жена: Ксения Фирсова

Рождение ребёнка
17.04.1840

Дочь: Александра Тимофеева

Мать ребёнка: Ксения Фирсова

Константиновка, Перемышльский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
29.08.1842

Дочь: Марфа Тимофеева

Мать ребёнка: Ксения Фирсова

Константиновка, Перемышльский муниципальный район, Калужская область
Место жительства
Неизвестно
Константиновка, Перемышльский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close