Тимофей Петров
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Петр
Мать: не указана
Бракосочетание
13.02.1829
Жена: Ксения Фирсова
Рождение ребёнка
17.04.1840
Дочь: Александра Тимофеева
Мать ребёнка: Ксения Фирсова
Рождение ребёнка
29.08.1842
Дочь: Марфа Тимофеева
Мать ребёнка: Ксения Фирсова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно