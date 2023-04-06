Кувыркина (Заичкина-Оретина) Ольга Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кувыркина (Заичкина-Оретина) Ольга Павловна

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Место рождения

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

03.07.1873

Дата смерти

28.10.1966

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1873

Отец: Заичкин-Оретин Павел Иванов

Мать: Заичкина Александра Иванова

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Крещение
04.07.1873
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Воспреемники – с.Великого крестьяне: Александр Иванов Заичкин и Ольга Иванова, жена Жирякова. Таинство крещения совершал священник Александр Красносельский с дьяконом-псаломщиком Петром Поповым и поно... Показать все
Бракосочетание
28.08.1892

Муж: не указан

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Тихвинская единоверческая церковь
Бракосочетание
28.08.1892

Муж: Кувыркин Георгий Васильевич

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Тихвинская единоверческая церковь
Рождение ребёнка
10.05.1895

Сын: Егорович Николай Егорович

Отец ребёнка: Кувыркин Георгий Васильевич

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
(ГАЯО ф.230 оп.11 д.737 лист 85 об-86 запись 3)
Рождение ребёнка
28.07.1897

Дочь: Куркина Мария Георгиевна

Отец ребёнка: Кувыркин Георгий Васильевич

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
(ГАЯО ф. 230, оп.11, д.737, лист 134об-135, запись 4)
Рождение ребёнка
15.10.1900

Сын: Кувыркин Петр (Егорович)

Отец ребёнка: Кувыркин Георгий Васильевич

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
(ГАЯО ф.230 оп.11 д. 122 лист 220 об-221 запись 12)
Рождение ребёнка
30.01.1903

Дочь: Кувыркина Евдокия Георгиева

Отец ребёнка: Кувыркин Георгий Васильевич

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
(ГАЯО ф. 230 оп.11 д.810 лист запись № 5)
Рождение ребёнка
29.08.1904

Дочь: Кочанова Анна (Егоровна)

Отец ребёнка: Кувыркин Петр (Егорович)

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
(ГАЯО ф.230 оп.11 д.810 лист 135 об-136 запись № 17)
Рождение ребёнка
09.01.1911

Сын: Кувыркин Василий Георгиевич

Отец ребёнка: Кувыркин Георгий Васильевич

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
(ГАЯО ф.230 оп.11 д. 945 лист 74об-75 запись № 10)
Смерть
28.10.1966
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