Яблонцев Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯблонцев Андрей

Яблонцев Андрей

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

16.05.2022

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.03.2005

Дочь: Яблонцева Анастасия Андреевна

Мать ребёнка: Яблонцева Наталья Валерьевна

Подпорожье, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яблонцев Никита Андреевич

Мать ребёнка: Яблонцева Наталья Валерьевна

Подпорожье, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яблонцева Наталья Валерьевна

Смерть
16.05.2022
Важины, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close