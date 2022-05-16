Яблонцев Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти16.05.2022
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.03.2005
Дочь: Яблонцева Анастасия Андреевна
Мать ребёнка: Яблонцева Наталья Валерьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Яблонцев Никита Андреевич
Мать ребёнка: Яблонцева Наталья Валерьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.05.2022
Важины, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область