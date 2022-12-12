Терсинцев Николай Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТерсинцев Николай Николаевич

Терсинцев Николай Николаевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1945 и 1948

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1945 и 1948

Отец: не указан

Мать: не указана

родился в Саратовской области, в деревне
Бракосочетание
1969

Жена: Терсинцева Любовь Сергеевна

Рождение ребёнка
?.09.1970

Сын: Терсинцев Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Терсинцева Любовь Сергеевна

Коломна, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
1972

Сын: Терсинцев Роман Николаевич

Мать ребёнка: Терсинцева Любовь Сергеевна

Коломна, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
?.01.1975

Дочь: Александра Николаевна

Мать ребёнка: Терсинцева Любовь Сергеевна

Луховицы, Луховицы, Московская область
Рождение ребёнка
?.07.1977

Дочь: Мария Николаевна

Мать ребёнка: Терсинцева Любовь Сергеевна

Луховицы, Луховицы, Московская область
Смерть
Неизвестно
Луховицы, Луховицы, Московская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close