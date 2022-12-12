Терсинцев Николай Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1945 и 1948
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1945 и 1948
Отец: не указан
Мать: не указана
родился в Саратовской области, в деревне
Бракосочетание
1969
Рождение ребёнка
?.09.1970
Сын: Терсинцев Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Терсинцева Любовь Сергеевна
Рождение ребёнка
1972
Сын: Терсинцев Роман Николаевич
Мать ребёнка: Терсинцева Любовь Сергеевна
Рождение ребёнка
?.01.1975
Дочь: Александра Николаевна
Мать ребёнка: Терсинцева Любовь Сергеевна
Рождение ребёнка
?.07.1977
Дочь: Мария Николаевна
Мать ребёнка: Терсинцева Любовь Сергеевна
Смерть
Неизвестно