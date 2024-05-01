Шадрухин Василий Николаевич
Место рожденияЧинеево, Курганская область, Россия
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
1853
Отец: Шадрухин Николай Яковлевич
Мать: Анна Ивановна
Чинеево, Курганская область, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шадрухина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1875
Дочь: (Шадрухина) Устинья Васильевна
Мать ребёнка: Шадрухина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1877
Дочь: (Шадрухина) Параскева Васильевна
Мать ребёнка: Шадрухина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1884
Сын: Шадрухин Данила Васильевич
Мать ребёнка: Шадрухина Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно