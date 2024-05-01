Шадрухин Василий Николаевич 1853 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шадрухин Василий Николаевич

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Место рождения

Чинеево, Курганская область, Россия

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Шадрухин Николай Яковлевич

Мать: Анна Ивановна

Чинеево, Курганская область, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шадрухина Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1875

Дочь: (Шадрухина) Устинья Васильевна

Мать ребёнка: Шадрухина Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1877

Дочь: (Шадрухина) Параскева Васильевна

Мать ребёнка: Шадрухина Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1884

Сын: Шадрухин Данила Васильевич

Мать ребёнка: Шадрухина Анна Ивановна

Смерть
Неизвестно

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