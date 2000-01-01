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Глухов Варфоломей Евсеевич

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Место рождения

(Арской дороги Казанского уезда)

Дата рождения

Около 1726

Дата смерти

Около 1762

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1726

Отец: Глухов Евсей Антонович

Мать: Глухова Марина Леонтьевна

(Арской дороги Казанского уезда)
Рождение ребёнка
Около 1750

Сын: Глухов Абрам Варфоломеевич

Мать ребёнка: не указана

(Арской дороги Казанского уезда)
Рождение ребёнка
Около 1756

Дочь: Мелания Варфоломеевна

Мать ребёнка: не указана

Глухово
Рождение ребёнка
Около 1760

Дочь: Фёкла Варфоломеевна

Мать ребёнка: не указана

Глухово
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 1762
(ранее Арской дороги Казанского уезда)
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