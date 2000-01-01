Глухов Варфоломей Евсеевич
Место рождения(Арской дороги Казанского уезда)
Дата рожденияОколо 1726
Дата смертиОколо 1762
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1726
Отец: Глухов Евсей Антонович
(Арской дороги Казанского уезда)
Рождение ребёнка
Около 1750
Сын: Глухов Абрам Варфоломеевич
Мать ребёнка: не указана
(Арской дороги Казанского уезда)
Рождение ребёнка
Около 1756
Дочь: Мелания Варфоломеевна
Мать ребёнка: не указана
Глухово
Рождение ребёнка
Около 1760
Дочь: Фёкла Варфоломеевна
Мать ребёнка: не указана
Глухово
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 1762
(ранее Арской дороги Казанского уезда)