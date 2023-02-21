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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НД
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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Мавра Алексеевна

Отец ребёнка: Стефанов Алексей Стефанович

Норепсола, Моркинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1893

Сын: Алексеев Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Стефанов Алексей Стефанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина Алексеевна

Отец ребёнка: Стефанов Алексей Стефанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марина Алексеевна

Отец ребёнка: Стефанов Алексей Стефанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Стефанов Алексей Стефанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексеев Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Стефанов Алексей Стефанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексеев Тимофей Алексеевич

Отец ребёнка: Стефанов Алексей Стефанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Алексеевна

Отец ребёнка: Стефанов Алексей Стефанович

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