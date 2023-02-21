?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Мавра Алексеевна
Отец ребёнка: Стефанов Алексей Стефанович
Норепсола, Моркинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1893
Сын: Алексеев Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Стефанов Алексей Стефанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина Алексеевна
Отец ребёнка: Стефанов Алексей Стефанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марина Алексеевна
Отец ребёнка: Стефанов Алексей Стефанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Стефанов Алексей Стефанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексеев Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Стефанов Алексей Стефанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексеев Тимофей Алексеевич
Отец ребёнка: Стефанов Алексей Стефанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Алексеевна
Отец ребёнка: Стефанов Алексей Стефанович