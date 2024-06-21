Кузнецов Фёдор Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКузнецов Фёдор

Кузнецов Фёдор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

БЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колодкина (Кузнецова) Валентина Фёдоровна

Мать ребёнка: Кузнецова Екатерина

Рождение ребёнка
08.06.1951

Сын: Кузнецов Александр Фёдорович

Мать ребёнка: Кузнецова Екатерина

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.