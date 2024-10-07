Иван Родионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Родионович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Родион Васильевич

Мать: Наталья Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Коледино, Ступино, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Ларионовна

Рождение ребёнка
1817

Сын: Михаил Иванович

Мать ребёнка: Евдокия Ларионовна

Рождение ребёнка
1822

Сын: Антон Иванович

Мать ребёнка: Евдокия Ларионовна

Рождение ребёнка
1823

Сын: Ефим Иванович

Мать ребёнка: Евдокия Ларионовна

Рождение ребёнка
1824

Сын: Антип Иванович

Мать ребёнка: Евдокия Ларионовна

Рождение ребёнка
1835

Сын: Федот Иванович

Мать ребёнка: Евдокия Ларионовна

Смерть
Неизвестно

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