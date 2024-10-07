Иван Родионович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: Родион Васильевич
Мать: Наталья Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Коледино, Ступино, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Ларионовна
Рождение ребёнка
1817
Сын: Михаил Иванович
Мать ребёнка: Евдокия Ларионовна
Рождение ребёнка
1822
Сын: Антон Иванович
Мать ребёнка: Евдокия Ларионовна
Рождение ребёнка
1823
Сын: Ефим Иванович
Мать ребёнка: Евдокия Ларионовна
Рождение ребёнка
1824
Сын: Антип Иванович
Мать ребёнка: Евдокия Ларионовна
Рождение ребёнка
1835
Сын: Федот Иванович
Мать ребёнка: Евдокия Ларионовна
Смерть
Неизвестно