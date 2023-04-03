Воробьева (Серова) Марина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьева (Серова) Марина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.05.1989

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1988 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1989

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
25.06.2016

Муж: Воробьев Андрей Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
10.08.2018

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Воробьев Андрей Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воробьев Андрей Иванович

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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