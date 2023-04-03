Воробьева (Серова) Марина
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.05.1989
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1989
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.06.2016
Рождение ребёнка
10.08.2018
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Воробьев Андрей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно