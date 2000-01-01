Вострецова (Вострецова) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1782 и 1783
Дата смертиПосле 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1782 и 1783
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1815
Сын: Вострецов Семён Архипович
Отец ребёнка: Вострецов Архип Андреевич
(ранее Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1816