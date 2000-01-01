Вострецова (Вострецова) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вострецова (Вострецова) Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1782 и 1783

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1782 и 1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1815

Сын: Вострецов Семён Архипович

Отец ребёнка: Вострецов Архип Андреевич

(ранее Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1816
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