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Мелехин Алексей Васильевич

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Место рождения

Коштуги, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1906

Дата смерти

?.11.1941

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Коштуги, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Призыв на военную службу
18.08.1941
Вытегра, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Вытегорский РВК, Вологодская обл. Воинское звание рядовой; красноармеец Воинская часть 50 полк противовоздушной обороны железнодорожных эшелонов
Пропал без вести (военное)
?.11.1941
Разыскивала Мелехина Анна Алексеевна (мать/жена/сестра/дочь?)
Смерть
?.11.1941
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