Мелехин Алексей Васильевич
Место рождения
Дата рождения1906
Дата смерти?.11.1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Призыв на военную службу
18.08.1941
Вытегра, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Вытегорский РВК, Вологодская обл. Воинское звание рядовой; красноармеец Воинская часть 50 полк противовоздушной обороны железнодорожных эшелонов
Пропал без вести (военное)
?.11.1941
Разыскивала Мелехина Анна Алексеевна (мать/жена/сестра/дочь?)
Смерть
?.11.1941